Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin’den ayrılık açıklaması

Dört yıl süren ilişkilerini bitirdikleri iddia edilen Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç’tan ilk açıklama geldi. Ortak bir açıklama yapan çift, çıkan haberlerin doğru olduğunu ve ayrıldıklarını belirtti.

Evlenecekleri beklenirken ayrılık haberleriyle herkesi şaşkına çeviren Koç ve Tanrısevsin, sosyal medya hesaplarından, gündemi meşgul etmemek için açıklama yapmadıklarını belirterek “Bugünlerde aklımız, kalbimiz, hepimizin güvenliği için mücadele eden kahraman Mehmetçiğimiz'le. Onların yuvalarına sağ salim dönemlerinden daha önemli bir gündem olamaz.Ülke olarak geçirdiğimiz bu yoğun ve hassas günleri düşünerek gündemi meşgul etmemek için sessiz kalmaya çok dikkat ettik” dedi.

4 yıllık ilişkilerini saygı ve sevgi çerçevesinde noktaladıklarını belirten çift şöyle devam etti: “Ancak ilişkimizin bitişi sonrasında medyada yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili ilk ve son kez bir açıklama yapmak zorunda kaldık. 4 yıl önce sevgi ile başladığımız ve birbirimize karşı hiçbir insani hata yapmadan sürdürdüğümüz ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Bu kararımıza ve sonrasında yaşayacağımız sürece herkesin saygı ve hassasiyetle yaklaşacağına inanıyoruz.”

