Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı iddiası

Aynı dağ evinden fotoğraf paylaşan oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan ile Cansu Dila'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Cansu Dila, Oğuzhan Koç’un sık sık gittiği dağ evinden fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf üzerine ikilinin birlikte olduğu ve karantina günlerini birlikte geçirdiği öne sürüldü.



Gülsoy'un yayınladığı bir karede de Koç'un yeni aldığı beyaz aracı göründü.



Cansu Dila Gülsoy, sosyal medya hesabından aşk iddialarını yalanlayarak, “Bu ev hafta sonu arkadaşlarımla kiralayıp kaldığım ev. Aynı şekilde Oğuzhan Koç'un da sürekli zaman geçirdiği bir evmiş. Hiçbir fikrim yok. Biraz araştırırsanız, bu evin çoğu sitede ilanını bulursunuz zaten” dedi.

Oğuzhan Koç evlilik yolunda olduğu Yağmur Tanrısevsin ile geçtiğimiz yılın Ekim ayında ayrılmıştı.