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Oğuzhan Koç’tan yeni bir sayfa
Oğuzhan Koç’tan yeni bir sayfa
Geçtiğimiz ay Yağmur Tanrısevsin ile ilişkisini sonlandıran Oğuzhan Koç, yeni bir sayfa açtı.
Magazin 20 Kasım 2019 - 15:25

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı aracılığı ile şöhrete kavuşan, çeşitli filmlerde, dizilerde rol alan, aynı zamanda müzikle de uğraşan Oğuzhan Koç, hayatında yeni bir sayfa açtı. Geçtiğimiz ay evleneceği tahmin edilen Yağmur Tanrısevsin ile ilişkisini bitiren Koç, sürpriz bir şekilde Instagram’daki tüm paylaşımlarını da sildi.

Hamakta sallanırken bir video kaydeden Koç, yakında yeni projelere başlayacağını da şöyle duyurdu: “Selamlar, yakında yeni şeylere başlıyoruz. Bu evde kaldığım süre boyunca kaydettiğim yeni ve eski tüm şarkılarım kısa aralıklarla kendi YouTube kanalımda sizlerle olacak. Bakalım nasıl olacak.”

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