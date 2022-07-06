Oğuzhan Koç’un vücudu gündem oldu

26 Haziran'da aile arasında yapılan törenle nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, düğün öncesi tatile çıktı. Üstsüz görüntülenen Oğuzhan Koç'un kaslı vücudu ise sosyal medyada gündem oldu.

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Oyuncu Demet Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. Çift, 26 Haziran’da öda nce aile arasında isteme töreni yaptı sonra arkadaşlarının katıldığı bir nişan töreni gerçekleştirdi.

Yaz sonunda evlenecek olan çift, düğün öncesi soluğu tatilde aldı. Göcek’e tatile giden çiftten Oğuzhan Koç’un kaslı vücudu sosyal medyada gündem oldu. Koç’un karın kaslarının gerçek olmadığı iddia edildi.

Şarkıcı için “Bütün vücudu dökülürken o kaslar nasıl oldu?” ve “Yağ aldırarak kas yaptırmış” yorumları yapıldı.