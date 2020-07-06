Oğuzhan Uğur kimdir? Exatlon Challenge Oğuzhan kaç yaşında, nereli?

Son zamanların fenomen isimlerinden olan Oğuzhan Uğur bu kez Exatlon Challenge yarışmasında karşımıza çıktı. YouTube'ta Babala Tv'deki sunumuyla dikkatleri çeken Oğuzhan Uğur, bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaptığı düetle de anılmıştı. Peki Oğuzhan Uğur kimdir? Exatlon yarışmacısı Oğuzhan kaç yaşında ve nerelidir?

Acun Ilıcalı’nın yeni yarışma programına dahil olan isimler arasında Oğuzhan Uğur’da yer alıyor. Netflix’te yayınlanan yarışmada dikkat çeken yarışmacılardan olan Oğuzhan Uğur’un hayatı hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte Exatlon Challenge yarışmacılarından Oğuzhan Uğur’un hayatı…

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 Ankara doğumlu Türk müzisyen, film yönetmeni, senarist ve internet fenomenidir. Oğuzhan Uğur, üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı. 2011 yılında vizyona giren “Ağır Abi” isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi.

2012 yılında “Çok Şükür” isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç’ın “Leyla” isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte “Mağlubiyet” isimli bir düet şarkı da çıkardı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, 2017 ortalarından beri “Budabi”, “BaBaLa Tv” ve “Onedio” isimli YouTube kanallarında içerikler hazırlamaktadır.