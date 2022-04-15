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Oğuzhan Uğur köpeği Suşi’yi kaybetti

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, köpeği Suşi'nin acısıyla sarsıldı. Uğur, "Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim" dedi.

Yayınlanma: 09:57 - 15 Nisan 2022 Güncellenme:
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Oğuzhan Uğur köpeği Suşi’yi kaybetti

Oğuzhan Uğur , sosyal medya hesabından Suşi adındaki köpeğinin vefat ettiğini duyurdu.

Uğur’un Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Güzel kızım benim. Yazacak çok şey var ama uzatmayacağım… Hani insan, hayvan, bitki arasında bir sevgi hiyerarşisi vardır ya… En değerlisi insandır derler. Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim. O da beni. Hoşça kal Suşi. (2013-2022)”

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