Oğuzhan Uğur köpeği Suşi’yi kaybetti
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, köpeği Suşi'nin acısıyla sarsıldı. Uğur, "Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim" dedi.
Oğuzhan Uğur , sosyal medya hesabından Suşi adındaki köpeğinin vefat ettiğini duyurdu.
Uğur’un Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Güzel kızım benim. Yazacak çok şey var ama uzatmayacağım… Hani insan, hayvan, bitki arasında bir sevgi hiyerarşisi vardır ya… En değerlisi insandır derler. Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim. O da beni. Hoşça kal Suşi. (2013-2022)”