Okan Bayülgen Gülben Ergen’i kızdırdı

Kendisine yöneltilen her soruyu cevaplayan Gülben Ergen, Okan Bayülgen’in üzerine gelmesiyle gerildi.

Okan Bayülgen, Gülben Ergen’e, “Sen aslında kimi sanatçıların yapmak istediği şeyi de yapmak istiyorsun. Yani Zuhal Olcay gibi, Leman Sam gibi de olmak istiyorsun ancak kimse buna izin vermez. Çünkü sanatçılar kamplara ayrılılar. Bahsettiğim durum siyasi kamplaşma değil, ancak bir kamplaşma vardır” yorumunda bulundu.

Gülben Ergen bu durum karşısında tepki gösterdi. Ergen, “Aranıza beni almak için takla atarsınız da belli etmezsiniz’ dedi. Okan Bayülgen de “Evet ama sadece konuşmak için” deyince Gülben Ergen gerildi.

“DEFNE SAMYELİ’DE BÖYLE DEĞİLDİN”

Ünlü şarkıcı, “Defne Samyeli’de hiç böyle değildi. Gayet efendi efendi… Ne oldu? Coşkulandın sen” diyerek çıkışta bulundu.

Okan Bayülgen, ardından Ergen’e “Kimin altında çalıştığını neden söylemiyorsun? Seren Serengil assolistti, sen assolist altı değil miydin?” sorusunu yöneltti.

Seren Serengil ile davalık olan Gülben Ergen, “Elbette Seren Serengil, Emrah ben… Beş kere dedirtecek ismi, bütün çabası bu ve bundan zevk oluyor” yanıtını verdi.