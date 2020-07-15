Okan Bayülgen Ozan Güven hakkında konuştu

Okan Bayülgen, Selçuk Yöntem'in doğum gününden dönerken gazetecilerle karşılaştı. Ünlü şovmen, Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a uyguladığı iddia edilen şiddet üzerine "Bana ne Ozan Güven'den" dedi...

Usta komedyen Okan Bayülgen, uzun bir süredir birlikte olduğu Selin Atasoy işe önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Selçuk Yöntem'in doğum gününe gittiğini söyleyen Bayülgen, televizyonculardan kameralarını kapatmasını rica etmesinin ardından gazetecilerle sohbete koyuldu. Ozan Güven'in sevgilisine uyguladığı şiddetin hatırlatılması üzerine, “Bana ne Ozan Güven'den! Sormayın bana onları” diyerek sitemde bulundu.

Kafalarda birçok soru işareti var!

İlerleyen haftalarda tiyatro gösterilerine kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Bayülgen, “Tekrardan başlayacağız ama kafalar da birçok soru işareti var. İnsanlar nasıl gelecek, nasıl dolduracağız o alanları bilemiyorum. Birçok insan para kazanmasının aksine zarar ediyor” dedi.