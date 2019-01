Okan Bayülgen’den meslektaşlarına ‘sevişme’ göndermesi

Yılın en iyilerinin seçildiği gecede 20 kategoride ödüller sahibini bulurken, gecenin sunuculuğunu ise Ceyhun Yılmaz üstlendi. ‘En İyi Erkek pop müzik’ sanatçısı Buray olurken, ‘En iyi kadın pop müzik’ sanatçısı Demet Akalın oldu. En iyi söz yazarı ödülü Oğuzhan Koç’a giderken, en iyi single ödülü ise Gülben Ergen’in oldu.

“SEVİŞMEYE VAKİT BULAMIYORUZ YA ÇÜNKÜ…”

Müzik On Air ve Bahçeşehir Üniversitesi radyosu BAU Radyo İşbirliğiyle düzenlenen BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödüllerinin en dikkat çeken olayı ise ödül almaya gelen isimlerin ödüllerini almalarıyla birlikte hızlı bir şekilde tören alanından ayrılmaları oldu. Bu durum davetliler tarafından her ne kadar tepki çekse de, ünlü isimlerin dakikalar içerisinde törenden ayrılmaları geceye gölge düşürmeye yetti. Bu durumu esprili bir dille sahnede eleştiren Okan Bayülgen, “Ödül törenlerini seviyorum. Görmediğim birçok arkadaşımı görüyorum bu vesile ile ama hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü” demesi, dikkat çekti.