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Okan Bayülgen’in kızı İstanbul, uzun bir aradan sonra görüntülendi
Okan Bayülgen’in kızı İstanbul, uzun bir aradan sonra görüntülendi
Okan Bayülgen'in görüntülenmesini istemediği kızı İstanbul, önceki gün annesi Şirin Ediger'le bir etkinlikteydi. Uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takılan 9 yaşındaki İstanbul'un babasına benzerliği dikkat çekti.
Magazin 4 Temmuz 2018 - 13:10

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Okan Bayülgen 2008 senesinde hayatını birleştirdiği Şirin Ediger’den 2014 senesinde ayrılmıştı. Şirin Ediger ile evliliğinden 2009 senesinde dünyaya gelen İstanbul Bayülgen, önceki gün annesi Ediger, ile katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. 9 yaşındaki İstanbul Bayülgen’in zaman içinde değişimi kameralara yansıdı.

“KIZIMI MAGAZİNE ALET ETMEM”

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan ve işletmeciliğe soyunan Okan Bayülgen, geçen Şubat ayında kızı ile bir AVM’de görüntülenmiş ve “Kızımı magazine alet etmem, defolun gidin! Siz saldırmamı istiyorsunuz” diyerek herkesi şaşırtmıştı. Okan Bayülgen, kızı dünyaya geldiğinde basının büyük ilgisini çekmişti. Ancak ünlü şovmen kızının görüntülenmesini engellemek için büyük çaba harcıyor ve bu konuda tavrının net olduğunu sıklıkla dile getiriyordu.

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Son güncelleme: 13:30 - 04.07.2018
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