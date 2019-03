Okan Can Yantır kimdir? Ahmet Kural ve Sıla olayında adı geçen Okan Can Yantır’ın merak edilenleri…

Okan Can Yantır kimdir? Ahmet Kural ve Sıla olayında adı geçen Okan Can Yantır’ın merak edilenleri…

Ahmet Kural'ın ifadesinin ardından gündeme gelen Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. Ahmet Kural Sıla olayında adı geçen Okan Can Yantır kimdir? Okan Can Yantır kaç yaşında?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural arasında magazin gündemini sarsan olaylar ardından bugün mahkeme vardı. Olayda adı geçen Okan Can Yantır da magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. İşte Okan Can Yantır kimdir sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenler…

OKAN CAN YANTIR KİMDİR?

Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, lisans eğitimini hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladı. Okan Can Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi’nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

Okan Can Yantır, bir dönem Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle tanınan Dilan Çiçek Deniz ile beraberlik yaşadı.