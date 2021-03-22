Okan Karacan: Hastalık sonrası 10 kilo verdim

Okan Karacan, eşi Zeynep Karacan, oğlu Alican ve kızı Ayşe Naz'la önceki gün City’s Nişantaşı’nda yemek yerken görüntülendi.

Karacan, “Hastalığım sonrası özel bir diyetle 10 kilo daha verdim. Tedavi ile fazla kilolardan kurtuldum” dedi.