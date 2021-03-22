Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Okan Karacan: Hastalık sonrası 10 kilo verdim

Oyuncu Okan Karacan, geçen ay corona virüsüne yakalanmış ve durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. Karacan, günlerce tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:10, 22/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Okan Karacan: Hastalık sonrası 10 kilo verdim

Okan Karacan, eşi Zeynep Karacan, oğlu Alican ve kızı Ayşe Naz'la önceki gün City’s Nişantaşı’nda yemek yerken görüntülendi.

Karacan, “Hastalığım sonrası özel bir diyetle 10 kilo daha verdim. Tedavi ile fazla kilolardan kurtuldum” dedi.

(Fotoğraf: DepoPhotos)

İlginizi ÇekebilirCoronaya yakalanan Okan Karacan gözyaşlarına boğulduCoronaya yakalanan Okan Karacan gözyaşlarına boğuldu
Corona Haber Nişantaşı oyuncu Sağlık sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:09:04,