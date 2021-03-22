Okan Karacan: Hastalık sonrası 10 kilo verdim

Okan Karacan, eşi Zeynep Karacan, oğlu Alican ve kızı Ayşe Naz'la önceki gün City&#8217;s Nişantaşı&#8217;nda yemek yerken görüntülendi.. Karacan, &#8220;Hastalığım sonrası özel bir diyetle 10 kilo daha verdim. Tedavi ile fazla kilolardan kurtuldum&#8221; dedi.. (Fotoğraf: DepoPhotos). İlginizi ÇekebilirCoronaya yakalanan Okan Karacan gözyaşlarına boğuldu. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"hayat-Magazin","pageIdentifier":6327991}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/okan-karacan-hastalik-sonrasi-10-kilo-verdim');aip2('newsArticle', {"identifier":6327991,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/okan-karacan-hastalik-sonrasi-10-kilo-verdim/","headline":"Okan Karacan: Hastalu0131k sonrasu0131 10 kilo verdim","articleBody":"","articleSection":"Magazin","keywords":"["Corona","Haber","Ni\\u015fanta\\u015f\\u0131","oyuncu","Sa\\u011fl\\u0131k","sosyal medya"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/22/iecrop/okankaracan.instagram_16_9_1611037088_16_9_1616393144.jpeg","author":"u00c7iu011fdem Saltu0131k","datePublished":"2021-03-22 09:04:40","dateModified":"2021-03-22 09:10:38","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1106}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/okan-karacan-hastalik-sonrasi-10-kilo-verdim/');