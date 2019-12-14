Okan Karacan külyutmaz oldu

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından sahnelenecek Hababam Sınıfı gösterisinde Külyutmaz'ı canlandırmaya hazırlanan Okan Karacan, "Öğrenciyken az kopya çekmedik. Şimdi ise kopya çektirmeyen Külyutmaz’ı oynuyorum. Yine de öğrencilerimiz kopyadan uzak dursun” dedi.

Şovmen Okan Karacan ve eşi Zeynep Karacan, önceki gün Beşiktaş'ta görüntülendi. Eşi ile birlikte yürüyüşe çıktıklarını belirten Okan Karacan, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından 18 Aralık'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek olan “Hababam Sınıfı Parıltıyla” oyunu ile ilgili konuştu.

‘ÖĞRENCİLER KOPYADAN UZAK DURSUN’

Hababam Sınıfı’nın unutulmaz karakterlerinden Külyutmaz'ı canlandıracak olan Okan Karacan, “Daha önceki kilolarımdan dolayı kırk yıl düşünsem oynayamayacağım karakteri canlandırıyorum. Öğrenciyken az kopya çekmedik. Şimdi ise kopya çektirmeyen Külyutmaz'ı oynuyorum. Yine de öğrencilerimiz kopyadan uzak dursun” dedi.