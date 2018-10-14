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Okan Kurt: “Görev aşkıyla işin başına geçtim”
Okan Kurt: “Görev aşkıyla işin başına geçtim”
Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt kızı Hira Kurt'u kuaföre götürüp kızının isteği üzerine saçlarını yıkadı.
Magazin 14 Ekim 2018 - 15:45

6 senelik eşi Demet Akalın’dan 11 Eylül’de boşanan Okan Kurt bütün zamanını kızı Hira’ya ayırıyor. Okan Kurt 4 yaşındaki kızını kuaföre götürdü. Hira saçlarını ise babasının yıkamasını istedi. Kızının bu isteğini yerine getiren Okan Kurt, kızının saçlarını yıkamaya başladı. Hira’nın ise durumdan memnun olduğu her halinden belliydi. Okan Kurt ise kızıyla olan bu anlarını, “Kuzum , Babam yıkasın dedi. Hemen görev aşkıyla işin başına geçtim” notuyla takipçileriyle paylaştı.
okankurt

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Son güncelleme: 15:46 - 14.10.2018

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