Okan Kurt: “Görev aşkıyla işin başına geçtim”

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6 senelik eşi Demet Akalın’dan 11 Eylül’de boşanan Okan Kurt bütün zamanını kızı Hira’ya ayırıyor. Okan Kurt 4 yaşındaki kızını kuaföre götürdü. Hira saçlarını ise babasının yıkamasını istedi. Kızının bu isteğini yerine getiren Okan Kurt, kızının saçlarını yıkamaya başladı. Hira’nın ise durumdan memnun olduğu her halinden belliydi. Okan Kurt ise kızıyla olan bu anlarını, “Kuzum , Babam yıkasın dedi. Hemen görev aşkıyla işin başına geçtim” notuyla takipçileriyle paylaştı.

