Okan Kurt karısı Demet Akalın’ı taklit etti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla renkli ev hayatını ortaya koyan Demet Akalın bu defa eşi Okan Kurt'un yaptığı taklidi paylaştı.

Geride bıraktığımız yılın son aylarında sürpriz bir boşanma yaşayan ve sonrasında da bu boşanmanın sadece birkaç ay sonrasında Paris’te geçirdikleri aşk dolu bir tatil sonrasında yeniden barışma kararı alan Okan Kurt ve Demet Akalın sosyal medya hesaplarından son derece mutlu giden evlilikleriyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Bu paylaşımlarında evdeki gündelik yaşantılarını da gözler önüne seren çiftten Demet Akalın, son yaptığı paylaşımda eşi Okan Kurt’un kendisini taklit ederken çektiği görüntüleri paylaştı.