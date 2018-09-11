Okan Kurt kimdir? Okan Kurt nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı…

Aileden gelen gelenekle ticaret hayatında aktif bir şekilde yer alan Okan Kurt'un hayatı merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile olan evlilikleriyle gündeme gelen Okan Kurt nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

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Okan Kurt hakkında basında yer alan gelişmeler sonrası Okan Kurt kimdir sorusu merak ediliyor. Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, 1982 yılında Mersin ilinde dünyaya geldi. Demet Akalın’ın eşi olarak tanınan Okan Kurt hakkında merak edilen tüm detaylar…

OKAN KURT KİMDİR?

2012 senesinde Türk şarkıcı ve eski manken Demet Akalın ile hayatını birleştirdi. Gerek yaşantıları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Akalın – Okan Kurt çiftinin bu evlilikten 2014 yılında “Hira” adını verdikleri bir kızı doğdu. Eşi Demet Akalın'ın “Şerefime Namusuma” şarkısının klibinde oynayan Okan Kurt, hobi olarak yaptığı Dj performası çok beğenildikten sonra yazın bazı mekanlarda Dj'lik yaptı. Şahan Gökbakar'ın ‘Osman Pazarlama' filminde konuk oyuncu olarak yer alan Demet Akalın- Okan Kurt çiftinin sahnesi filmin en çok konuşulan anlarından oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt’un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Daha önce ‘evliliğimizde kriz yaşadık ama çok şükür atlattık’ diyen Demet Akalın, son yaşanan gelişmenin ardından Okan Kurt’tan boşanma kararı aldı.