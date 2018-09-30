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Okan Kurt yeni bir paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı
Okan Kurt yeni bir paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı
Okan Kurt geride bıraktığımız hafta pazar günü kızı Hira ile buluşmuş ve birlikte gittikleri çocuk parkından bir kare paylaşarak takipçilerini heyecanlandırmıştı.
Magazin 30 Eylül 2018 - 15:03

Geride bıraktığımız haftalarda eşi Demet Akalın’la olan evliliğini sürpriz bir şekilde sonlandıran Okan Kurt, yaşadığı kötü günleri kızıyla birlikte geçirdiği vakitlerde unutmaya çalışıyor. Eski eşi Akalın’ın kendisine karşı mesafeli duruşu yüzünden kızıyla ilgili bilgileri onun bakıcısını arayarak alabilen Kurt, pazar günlerini kızıyla geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Geçen hafta kızı Hira’yı çocuk parkına götüren Kurt, bu hafta da kızıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımda bulundu. Okan Kurt, arabasındayken çektiği selfieyi ‘Aşkım’ notuyla paylaştı.

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