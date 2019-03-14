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Okan Kurt’tan ‘yaban domuzu’ paylaşımı
Okan Kurt’tan ‘yaban domuzu’ paylaşımı
Sabah saatlerinde işine gitmekte olan Okan Kurt, yol kenarında yaban domuzlarını görünce telefonuna sarıldı.
Magazin 14 Mart 2019 - 08:01

Eşi Demet Akalın ile geride bıraktığımız yıl sancılı bir süreç geçiren ancak kısa bir sürede arasını düzeltmeyi başaran Okan Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Genellikle ilginç bulduğu ya da özel hayatına dair farklı görüntüleri takipçileriyle paylaşmayı tercih eden Okan Kurt, bu defa sabah erken saatlerde işe giderken çektiği bir videoyu paylaştı. Yol kenarında gördüğü yaban domuzu ailesini kayıt altına alan Kurt, yakınında bulunan bir gencin dikkat etmesi yönünde yaptığı uyarı sonrasında kaydını sonlandırdı.

 

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Son güncelleme: 08:03 - 14.03.2019
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