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Okan Kurt’tan yabancı kadın açıklaması
Okan Kurt’tan yabancı kadın açıklaması
Geçtiğimiz ay şarkıcı Demet Akalın ile boşanan iş adamı Okan Kurt'un geçtiğimiz gün Maslak'ta bulunan bir restoranda kadın arkadaşıyla yemek yediği iddia edilmişti.
Magazin 19 Kasım 2018 - 08:23

Mekanda iki saat baş başa kadın arkadaşıyla sohbet ettiği yazılıp çizilen Okan Kurt, sosyal medya hesabından haberle ilgili açıklama yapmakta gecikmedi. Kurt hakkında yazılıp çizilen haberlerin gerçeklik payı taşımadığını söylerken yine haberde bahsi geçen mekana hiç gitmediğini ve hatta mekan yetkilileri ile de konuştuğunu şu sözlerle anlattı:

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“OKAN’I ÖZLEDİM”

Demet Akalın ile Okan Kurt 6.5 yıllık evliliğin ardından 11 Eylül’de boşanmıştı. Çiftin kızları Hira 4.5 yaşında. Akalın yaklaşık 10 gün önce “Okan’ı özledim. Bana ‘İşlerimi düzeltip yine karşına çıkacağım’ dedi. Bekliyorum. Başka bir aşk yaşamam mümkün değil. Biz severek ayrıldık” demişti.

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