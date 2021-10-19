Okan Kurt’un alıkonulduğu iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt geçen günlerde İstanbul Beykoz'da anlaşmazlık yaşadığı kişiyle arbede yaşamış ve olayda alıkonulduğu ileri sürülmüştü. Çıkan tartışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Geçen günlerde yaşanan olayda, Beykoz'da kiracısı olduğu restoranı işleten Okan Kurt ile anlaşmazlık yaşadığı kişi arasında tartışma çıkmış, şarkıcı Demet Akalın da Instagram hesabından yayınladığı videoda Kurt’un dükkanda alıkonulduğu iddiasında bulunmuştu.

“CUMHURBAŞKANI’NIN BERBERİ” DEMİŞTİ

Kavga sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Okan Kurt, “Burada bir arkadaş var, ‘Cumhurbaşkanı’nın berberiyim. Bu sokağın sahibiyim’ diyor. Bizim Cumhurbaşkanı’na boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustuk. Ama burada ‘Bu sokağın sahibiyim’ bilmem ne, bunlar doğru şeyler değil. Gelmişler burada bizi buradan çıkaracaklarmış” ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra Okan Kurt'un restoranın bir bölümünde düğün yaptırdığı, yan komşusu Erdoğan’ın berberi Özgür Usta’nın ‘gürültü oluyor’ diyerek karşı çıkması üzerine olayın büyüdüğü öğrenilmişti.

Son olarak yaşanan olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Okan Kurt’un bir masada oturup yemek yediği, ardından masaya iki kişinin daha gelip oturduğu görülüyor.

Kurt ile masaya oturan kişi arasında tartışma çıkıyor. Okan Kurt oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişinin üzerine yürüyor. Okan Kurt'un karşısındaki kişiye saldırmasıyla arbede çıkıyor.

Öte yandan yaşanan olayın ardından polis soruşturma başlattı. (İHA)

