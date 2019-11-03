Okan Yalabık doktor oluyor

Bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Okan Yalabık, önceki gün Maslak'ta özel bir hastanede görüntülendi. Yalabık muhabirlere yeni projesiyle ilgili bilgi verdi.

Hastane çıkışında muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini ilettiği Yalabık, ‘ben kendim için gelmedim, biri için geldim’ dedi. ‘Hekimoğlu’ dizisine başlayacağını söyleyen Yalabık, Dr House dizisinden uyarlandı dedi.

Dizide doktoru canlandıracağını söyleyen Yalabık, bu arada tiyatronun da devam ettiğini söyledi. Yalabık, 39 Basamak 5 sezondur oynuyor, diğer sezonlar da oynamayı düşünüyoruz, turneler olacak dedi. Son dönemde tiyatroya ilginin yoğun olduğunu söyleyen Yalabık, daha sonra hastaneden ayrıldı.