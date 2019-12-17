Okan Yalabık kimdir, kaç yaşındadır?

Hekimoğlu dizisinde Orhan Yavuz isimli başarılı ve sağduyulu bir doktoru canlandıran Okan Yalabık, yer aldığı projelerle adından bahsettirmeyi başarıyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Pargalı İbrahim Paşa karakteriyle akıllarda yer eden Okan Yalabık hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

Okan Yalabık, 13 Aralık 1978’de İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğretimi Maçka İlköğretim Okulu’nda okuyan Yalabık, oyunculuğa da bu dönemlerde ilgi duymaya başladı. Kendi anlatımıyla ortaokula başlayacağı sene ağabeyi Ozan, Ferhan Şensoy’un Ferhangi Şeyler oyununun kasetini eve getirdi. Tek kişilik bu oyunu defalarca dinleyip ezberledikten sonra oyuncu olmaya karar verdi.

Liseyi Şişli Terakki Lisesi ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi′nde bitiren oyuncu, 1993 yılında Cengiz Deveci’yi lisede çalıştırıcılığa davet ettirerek Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu’nun kurulmasına önayak olmuştur.

Birçok amatör grupta çeşitli görevler üstlenen oyuncu, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. İlk tiyatro deneyimini 1998 yılında Kenter Tiyatrosu’nda oynadığı Martı oyunu ile yaşadı.

Daha sonra aynı sahnede Nükte, Sırça Kümes, İnishmorelu Yüzbaşı oyunlarında rol aldı. 2006 yılında Orhan Hakalmaz’ın seslendirdiği Şu Kışlanın Kapısına isimli türküye çekilen klipte, 2007’de Sezin Akbaşoğulları ile birlikte Bosch reklamında oynadı. Bir diğer taraftan da Gülüm, Kolay Para adlı sinema filmlerinde ve Yılan Hikâyesi, Serseri, Hatırla Sevgiliadlı TV dizilerinde rol aldı.

2010 yılında Yavuz Turgul’un yönettiği Av Mevsimi filminde Hasan karakterini canlandıran oyuncu, bu rolle 4. Yeşilçam Ödülleri töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Aynı sene Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda eğitim gördü.

Çeşitli reklam ve animasyon filmi seslendirmeleri yapan Okan Yalabık, Uncharted 3: Drake’s Deception oyununun Türkçe dil seçeneğinde ana karakter Nathan Drake’i seslendirmiştir.

2011 yılında yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl adlı tarîhi dizide Pargalı İbrahim Paşa rolüne can verdi. Dizide rol gereği boğulmak suretiyle öldürüldü ve 82. bölümde diziden ayrıldı. Ancak dizide sonraki bölümlerde senaryo anlatıcısı (dış ses) olarak bulundu.

2015’te Atv’de yayınlanan, konusu 1970’li yıllarda geçen, Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği Analar ve Anneler dizisinde Sinem Kobal, Hazar Ergüçlü ve Binnur Kaya ile birlikte oynadı. Lakin, dizi düşük reyting nedeniyle 9. bölümde final yaparak ekranlara erken veda etti.

Yalabık, 2016 yılında Balkan Savaşı’nın geride bıraktığı etkileri beyazperdeye taşıyan, Ozan Açıktan’ın yönettiği Annemin Yarası filminde Mirsad karakterine hayat verdi. Aynı yıl Bülent Üstün’ün aynı isimli çizgi romanından uyarlanan Kötü Kedi Şerafettin isimli animasyon filminde Adnan ve Çizer, Kung Fu Panda 3’te ise ana kahraman Po’yu seslendirdi.