Okan Yalabık kimdir? Okan Yalabık nereli ve kaç yaşında?

Okan Yalabık, 1978 doğumludur. Kameralar Karşısına ilk kez Yılan Hikayesi dizisi ile geçen ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Pargalı İbrahim Paşa karakteri ile büyük beğeni kazanan Okan Yalabık hakkında merak edilenler haberimizde... Okan Yalabık nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Orhan Yavuz karakterini canlandıran Okan Yalabık hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Okan Yalabık kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

OKAN YALABIK KİMDİR?

Okan Yalabık, 13 Aralık 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Balıkesir’lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Bir süre amatör tiyatro topluluklarıyla çalışan Yalabık daha sonra Kenter Tiyatrosu'na katıldı.

İlk dizi deneyimini 1999 yılında yayınlanan Yılan Hikayesi ile gerçekleştiren Okan Yalabık; Aşkım Aşkım, Zeybek Ateşi, Yıldızların Altında, Serseri, Çaylak, Çapkın, Hatırla Sevgili, Arka Sokaklar, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Muhteşem Yüzyıl, Kolay Para,Gülüm, Büyü, Sen Ne Dilersen, Sensiz Olmuyor, İlk Aşk, Kabuslar Evi, Güz Sancısı, Av Mevsimi, Peşpeşe, Anadolu Masalları, Kötü Kedi Şerafettin, Annemin Yarası ve Tereddüt gibi yapımlarda rol almıştır.

Av Mevsimi adlı filmde canlandırdığı Hasan rolüyle, 4. Yeşilçam Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Orhan karakterine hayat veren Okan Yalabık, 1.86 metre boyunda, 79 kilo ve Yay burcudur.

Okan Yalabık’ın rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Hekimoğlu (Orhan) (TV Dizisi)

2019 – Hakan: Muhafız (Faysal) (TV Dizisi)

2018 – Bağcık (Sinema Filmi)

2017 – Masum (Tarık) (TV Dizisi)

2016-2017 – Vatanım Sensin (William Charles Hamilton) (TV Dizisi)

2016 – Kug Fu Panda 3 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2016 – Annemin Yarası (Mirsad) (Sinema Filmi)

2015 – Seddülbahir 32 Saat (Cevat Paşa) (TV Dizisi)

2015 – Terddüt (Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Komiser Ayhan) (TV Dizisi)

2011-2013 – Muhteşem Yüzyıl (Pargalı Damat İbrahim Paşa) (TV Dizisi)

2010 – Peşpeşe (Sinema Filmi)

2010 – Av Mevsimi (Çömez Hasan) (Sinema Filmi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Kerim) (TV Dizisi)

2009 – Güz Sancısı (Sinema Filmi)

2007 – Mavi Gözlü Dev (Sinema Filmi)

2006-2007 – Hatırla Sevgili (Necdet) (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi (Burak/Cihan) (Sinema Filmi)

2006 – İlk Aşk (Rasim) (Sinema Filmi)

2005 – Çapkın (Çapkın) (TV Dizisi)

2005 – Sensiz Olmuyor (Can) (TV Dizisi)

2005 – Sen Ne Dilersen (Sinema Filmi)

2005 – Büyü (Cemil) (Sinema Filmi)

2004 – Avrupa Yakası (Necdet) (TV Dizisi)

2003 – Kolay Para (Güven) (Sinema Filmi)

2003 – Çaylak (Evren) (TV Dizisi)

2003 – Serseri (Ömer) (TV Dizisi)

2002 – İki Arada (Acar) (TV Dizisi)

2003 – Başyapıt (Kısa Film)

2002 – Zeybek Ateşi (Kerem) (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (Engin) (TV Dizisi)

2001 – Çifte Bela (Acar) (TV Dizisi)

2001 – Aşkım Aşkım (Tarkancan) (TV Dizisi)

2000-2001 – Yılan Hikayesi (Tayfun) (TV Dizisi)

1994 – Kaygısızlar (TV Dizisi)