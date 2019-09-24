Okday Korunan kimdir? Okday Korunan nereli ve kaç yaşında?

Okday Korunan, 1965 doğumludur. On Kadın filmi ile ilk kez kameralar karşısına geçen Okday Korunan hakkında merak edilenler haberimizde... Okday Korunan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Osman Şahin karakterini canlandıran Okday Korunan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Okday Korunan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

OKDAY KORUNAN KİMDİR?

Okday Korunan, 5 Ocak 1965 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. 1996 senesinde ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema – TV Ana Bilim Dalı'nda sanatta yeterlilik (doktora) derecesini almıştır.

Okday Korunan, ilk defa profesyonel olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine başladı. Aldığı sayısız eğitim ve ödül doğrultusunda, 1993, 1993 ve 2005 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatroları müdür yardımcılığı görevinde bulundu. Okday Korunan halen İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusudur. Sanatçı aynı zamanda eğitmenlik ve seslendirme de yapmaktadır.

Kameralar karşısına ilk kez 1987 yılında yayınlanan On Kadın isimli sinema filmi ile geçen Okday Korunan: Zengin Mutfağı, Yaz Evi, Sokaktaki Adam, Tutkular, Çökertme, Evimizin İnsanları, Kibar Ana, Mihriban, Günahım Neydi Allahım, Yağmur Zamanı, Zümrüt, Memleket Hikayeleri Eminem, Anka Kuşu, Arka Sokaklar, Babba, Dök İçini Rahatla, Kınalı Kuzular Hasan Ethem, Kanıt, Fatih Harbiye, Kanıt Ateş Üstünde, Cesur ve Güzel gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çocuk dizisinde Osman karakterine hayat veren Okday Korunan, 1.78 metre boyunda, 80 kilo ve Oğlak burcudur.

Tiyatro Ödülleri:

Kendi Gök Kubbemiz – Türkan Kahramankaptan Özel Ödülleri 2019 – “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu”

Hiç Kimsenin Öyküsü – İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri 2018 – “En İyi Yönetmen Ödülü”

Yeni Tiyatro Dergisi – “2014 yılı Emek ve Başarı” Ödüllerinde Yardımcı Rolde Yılın Oyuncu Ödülü

2011 yılında Üç Kız Kardeş oyunundaki performansı ile İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Pir Sultan Abdal oyunundaki performansı ile 36. İsmet Küntay En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2008 yılında Bir Şehnaz Oyun adlı oyundaki performansı ile 33. İsmet Küntay Tiyatro Özel Ödülü

Okday Korunan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çocuk (Osman) (TV Dizisi)

2018 – Halka (TV Dizisi)

2016 – Cesur ve Güzel (Salih) (TV Dizisi)

2016 – Kanıt: Ateş Üstünde (Enver) (TV Dizisi)

2013 – Fatih-Harbiye (Faiz Bey) (TV Dizisi)

2007 – Kınalı Kuzular: Hasan Ethem (Reşat Hoca) (TV Filmi)

2006 – İçini Dök Rahatla (TV Dizisi)

2006 – Babba (Sinema Filmi)

2006 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)

2006 – Anka Kuşu (Sinema Filmi)

2005 – Memleket Hikayeleri – Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım (TV Filmi)

2005 – Memleket Hikayeleri – Eminem (TV Filmi)

2004 – Zümrüt (Raci) (TV Dizisi)

2004 – Yağmur Zamanı (TV Dizisi)

2003 – Günahım Neydi Allahım (TV Dizisi)

2002 – Mihriban (TV Dizisi)

2002 – Kibar Ana (TV Dizisi)

2000 – Evimizin İnsanları (TV Dizisi)

1997 – Çökertme (Sinema Filmi)

1995 – Tutkular (TV Dizisi)

1995 – Sokaktaki Adam (Sinema Filmi)

1993 – Yaz Evi (Yücel) (TV Dizisi)

1988 – Zengin Mutfağı (Selim) (Sinema Filmi)

1987 – On Kadın (Sinema Filmi)