Oktay Kaynarca: Çok güzel bir ömrüm oldu

Oktay Kaynarca: Çok güzel bir ömrüm oldu

Oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı 'Çok güzel bir ömrüm oldu' ifadeleri ile dikkat çekti.

Yer aldığı dizilerde gösterdiği performansla beğeni kazanan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşime giriyor. Kimi zaman gündelik hayata dair paylaşımlara imza atan Kaynarca kimi zaman da önemli konulara dikkat çekiyor.

ÇOCUKLUK YILLARINA AİT BİR KARE

Oktay Kaynarca bu defa çocukluk yıllarında çekilmiş bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu ve şu satırları yazdı:

“Nasıl ve hangi şartlarda dünyaya geldiğimiz önemli değildir. Hayatı nasıl yorumlayıp nasıl öleceğimiz önemlidir. Çok güzel bir ömrüm oldu, içinde olan herkese sonsuz teşekkürler”