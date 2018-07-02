Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı

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Sahtekarların insanları kandırma yöntemleri her gün çeşitlilik gösterirken Oktay Kaynarca gibi usta isimler de ellerinden geldiğince dolandırıcılar konusunda insanları uyarıyor. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin adını kullanarak insanları dolandıran bir şebeke konusunda uyarıda bulundu. İşte Kaynarca’nın o satırları: “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ajansıyız sizi oyuncu olarak kabul ettiler diyerek insanları dolandırmaya çalışan sözüm ona cast ajanslarının ortaya çıkması ve bu konuyla ilgili bir çok soruya cevaben, ‘SİZİ EDHO ADINA ARAYIP “KABUL EDİLDİNİZ DİYEN” HİÇ KİMSEYE İTİBAR ETMEYİN’ şirketin oyuncu ve yardımcı oyuncu seçme sistemi reklamlar veya ilanlar vererek yapılmamaktadır.”