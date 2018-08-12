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Oktay Kaynarca partneri Deniz Çakır’ın EDHO’dan gidişinin ardından paylaştı
Oktay Kaynarca partneri Deniz Çakır’ın EDHO’dan gidişinin ardından paylaştı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosundan sürpriz bir şekilde çıkarılan Deniz Çakır, yaptığı açıklama ile yaşananları paylaşmıştı. Oktay Kaynarca da partnerinin ayrılmasının ardından şunları yazdı.
Magazin 12 Ağustos 2018 - 10:41

Oyuncu Deniz Çakır, ilk açıklamasında, “Bu maceranın sonuna geldik. Emeğime saygı duyan, bu macerada yol arkadaşım olan herkese bin minnet… Ben duruşumdan taviz vermeden ve omurgalı bir birey olmanın erdemiyle yoluma devam edeceğim” dedi.

OKTAY KAYNARCA DA KAYITSIZ KALMADI

Özel hayatındaki spekülasyonlar nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki rolüne yapımcı Raci Şaşmaz tarafından son verilen oyuncu Deniz Çakır, böyle bir açıklama yapma gereği duyarken dizideki partneri Oktay Kaynarca da hesabından yazdıklarıyla Çakır’a seslendi. İşte o satırlar:

“Sevgili Deniz harika bir arkadaş,harika bir partner, harika bir oyuncu olarak kalacaksın hep benim için.. ‘Şimdilik’ yollarımız ayrılsa bile mutlaka tekrar buluşacağımız umuduyla..Yolun açık şansın çoook olsun…”

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Son güncelleme: 10:43 - 12.08.2018
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