Oktay Kaynarca’dan çarpıcı satırlar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ekranlara başarılı bir dönüş yapan ve kendisinden söz ettiren Oktay Kaynarca sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Zaman zaman hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme dair mesajlar gönderen Kaynarca yine benzer bir paylaşımda bulundu. İçki içerken çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan Oktay Kaynarca şunları yazdı:

“Uzun bir soluk alıp sövmek; puşta, hayına, şerefsize, satılmışa, vicdansıza, hal bilmeze, vurdum duymaza, eksiğe, gevşeğe, yavşağa .. Bi öncesi bi öncesi …”