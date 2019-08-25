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Oktay Kaynarca’dan çarpıcı satırlar
Oktay Kaynarca’dan çarpıcı satırlar
Oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme dair dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Magazin 25 Ağustos 2019 - 09:10

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ekranlara başarılı bir dönüş yapan ve kendisinden söz ettiren Oktay Kaynarca sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Zaman zaman hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme dair mesajlar gönderen Kaynarca yine benzer bir paylaşımda bulundu. İçki içerken çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan Oktay Kaynarca şunları yazdı:

“Uzun bir soluk alıp sövmek; puşta, hayına, şerefsize, satılmışa, vicdansıza, hal bilmeze, vurdum duymaza, eksiğe, gevşeğe, yavşağa .. Bi öncesi bi öncesi …”

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