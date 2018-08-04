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Oktay Kaynarca’dan kız çocuklarıyla ilgili mesaj
Oktay Kaynarca’dan kız çocuklarıyla ilgili mesaj
Oyuncu Oktay Kaynarca, kız çocukları üzerine verdiği mesajla dikkatleri üzerine çekti.
Magazin 4 Ağustos 2018 - 10:22

Başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizisi tatile giren Oktay Kaynarca, şimdilerde sosyal medya hesabından renkli tatil görüntüleri paylaşıyor. Kimi zaman yaptığı bu paylaşımlarda sosyal mesajlar da vermekten geri durmayan Kaynarca’nın son paylaşımı da yine bu tarz mesaj içeren satırlar içeriyor… Bir kız çocuğuyla çekilmiş fotoğrafının altına onları büyütürken nelere dikkat etmemiz gerektiğini yazan Kaynarca’nın satırları şöyle oldu: “Kızlarınızın gözünün içine bakın öyle güzel bakin ki, yalandan bakanlara inanmasınlar, onları o kadar çok sevin ki yalandan sevmelere kanmasınlar bilsinler gerçekten sevmek nedir. Onlarla her şeyi yapın erkek çocuklarınızla yaptıklarınızdan ayırmadan, ki yalandan birileri farklı gelmesin … Kızlarımızın çocukları kurtaracak hepimizi unutmayın.”

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Son güncelleme: 10:29 - 04.08.2018
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