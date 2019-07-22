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Oktay Kaynarca’nın 110 bin TL’lik saati
Oktay Kaynarca’nın 110 bin TL’lik saati
Oktay Kaynarca, 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’ne katıldı. Festivalde, ünlü oyuncunun kolundaki 110 bin TL'lik saat dikkat çekti...
Magazin 22 Temmuz 2019 - 12:00

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz gün 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'ne katıldı. Beyaz gömlek ve beyaz pantolonunu mavi bir ceketle kombinleyen Kaynarca’nın kolundaki saat dikkatlerden kaçmadı. Festivalde konuşma yapan Kaynarca’nın saatinin 110 bin TL olduğu söyleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekranda yer almaya devam eden ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, festivalden önce baba topraklarını da ziyaret etti. Malatya Hekimhan Güzelyurt'a giden ünlü oyuncu, kendi isminin verildiği caddenin tabelası önünde poz verdi, soyadını aldığı pınarı takipçileriyle paylaştı.

Soyadının bir kaynaktan geldiğini söyleyen Kaynarca, o kaynaktan elini yüzünü yıkadığı anların videosunu yayınlandı ve “İşte soyadımızı aldığımız Kaynarca pınarı.. Uzun yıllar bölgenin su ihtiyacını karşılamış hala buz gibi .. Şükürler olsun su gibi aziz olduk” notunu paylaştı…

Son güncelleme: 12:25 - 22.07.2019
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