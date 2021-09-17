Oktay Kaynarca’ya zorla getirme kararı

İstanbul Maltepe'de dizi çekimleri sırasında Oktay Kaynarca ve set çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan 8 şüpheli hakkında dava açılmıştı. Mahkeme, usulüne uygun çağrı kağıdına rağmen duruşmaya gelmeyen Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu 5 şikayetçi hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Maltepe’de bir otelde ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ isimli dizinin çekimleri sırasında Oktay Kaynarca ve set çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundukları gerekçesiyle yargılanan 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya 4 sanık ve taraf avukatları katıldı.

“KORİDORDA OLAN BİTENİ İZLEDİK”

Sanıklardan Volkan Çam savunmasında olay tarihinde arkadaşları Can Cem İyidoğan ve Burak Özcan ile eşiyle kavga ettiği için otelde kaldığını belirterek, “Sesler üzerine üçümüz koridora çıktık. Koridorda ismini sonradan öğrendiğim Şiyar isimli şahsın dizi oyuncularından birine ‘sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçekte yapıyoruz’ dediğini duydum. Ben ve iki arkadaşım sadece koridorda olan biteni izledik” dedi. Kimseye karşı tehdit veya hakaret içeren bir söz veya bir davranışta bulunmadıklarını savunan sanık Volkan Çam beraatini istedi.

OLAYA KARIŞMADIĞINI SAVUNDU

Olay günü Volkan Çam’ın kendisini aradığını ve otele gittiğini anlatan sanık Can Cem İyidoğan savunmasında, “Dışarıdan sesler geldi. Ben sadece kapının ağzından olup biteni izledim. Hatta dizi oyuncuları yukarı çıktığında beni kapının ağzında görünce olup biteni bana sordular. Olaya kesinlikle karışmadım, kimseye hakaret ve tehditte de bulunmadım” dedi.

“KARGAŞA YAŞANIYORDU”

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Burak Özcan da kapıdan olanları izlediğini savunarak, “Olay tarihinde Volkan Çam eşi ile kavga edip olayın meydana geldiği otele konaklamak için gitmişti. Bir süre sonra ben de otele yanına gittim. Sonrasında odaya arkadaşımız Can da geldi. Instagramdan fotoğraf paylaştım, bunun üzerine mahalleden daha önceden tanıdığım Onur, Arif ve Birkan da odaya yanımıza geldi. Odada alkol tükettik. Bir süre sonra dışarıdan sesler geldi. Bağırış çağırış kargaşa yaşanıyordu” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİĞİ İÇİN TARTIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Olaydan bir hafta önce cezaevinden tahliye olduğunu ve bir haftalık izninde otelde kaldığını söyleyen sanık Arif Yıldırım, “Olay günü koridordan sesler geldi. Çıkıp baktığımda Şiyar’ın dizi çekimi için otele gelmiş olan dizi oyuncularından biri ile fotoğraf çektirme mevzusu yüzünden tartıştığını gördüm. Dizi oyuncularından birinin odaya girmesi üzerine Şiyar’ın da arkasından gidip kapıyı tekmelediğini gördüm. Şiyar aşırı alkollüydü. Şiyar’ı lobiye indirip özür diletecektik. Lobiye indikten sonra bir kargaşa yaşandı ancak ben dahil olmadım” diye konuştu.

MÜŞTERİLER ÜSTSÜZ DOLAŞTIKLARI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Otelde görevli olarak çalışan ve tanık olarak dinlenen S.Y. ise, “Olay günü set çalışanı kadınlardan biri yanımıza gelip üst katta erkek müşterilerden bazılarının koridorda üstsüz dolaştığı yönünde şikayette bulununca biz de odaları arayarak ilgili müşterileri uyardık. Bir süre sonra üst katta sesler gelmesi üzerine otel çalışanı arkadaşım ile üst kata çıktığımızda set çalışanları ve müşteriler arasında tartışma yaşanıyordu. Müşteriler set çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Olayı çıkaran müşteriler özür dileyecekti ancak set çalışanlarından biri ters bir şey söyleyince müşterilerin dışarıdan gelen bir tanıdığı bu set çalışanına vurdu ve olaylar daha da büyüdü” dedi.

KAYNARCA HAKKINDA ZORLA GETİRME

Mahkeme, oyuncular Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Tevfik Erman Kutlu’nun da aralarında bulunduğu 5 müşteki, bir tanık ve bir sanık olmak üzere toplam 7 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına karar verdi. Öte yandan başka suçlardan cezaevinde bulunan sanıklar Onur Destegül ve Şiyar Altosun’un SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılması için ilgili cezaevine müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tatafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım’ın, ‘zincirleme şekilde hakaret’, ‘birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs’ ve ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 4 yıl 1 ay 22 günden 13 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep edildi.

Diğer şüpheliler Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Bağatur, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam’ın da ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.