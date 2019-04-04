Oktay Kaynarca’yı kandırmışlar!

Oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabı üzerinden telefonların radyasyon salınımını azalttığını iddia eden bir ürünün tanıtımını yaptı. Ancak bir teknoloji editörünün dikkati Kaynarca'nın tanıttığı ürünün işe yaramadığını ortaya koydu.

Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide izlediğimiz oyuncu Oktay Kaynarca pek çok ünlü gibi sosyal medya hesabından ürün tanıtımı yaptı ancak gerçekler bir teknoloji editörünün dikkati sayesinde ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından genellikle fotoğraf paylaşmayı tercih eden ve zaman zaman gündeme dair tespitleriyle haber olan Oktay Kaynarca bu defa çok ilginç bir paylaşıma imza attı.

Akıllı telefonların üzerine yapıştırılan ve telefonlardan yayılan radyasyon oranını azalttığını iddia eden ürünü uzun uzun anlatan Kaynarca’nın kandırıldığı HWP’tan Kerem Enginar adlı editörün reklamı görmesi sonrasında ortaya çıktı. Twitter hesabından tanesi 200 TL’ye satılan ve akıllı telefona yapıştırıldığında radyasyonu azalttığı iddia edilen bu çipin iddia ettiği işlevi gerçekleştirmediğini söyleyen Enginar, “Bu ürünün reklamını yapan bir dergide çalışan Natasha Bolognesi, bilimsel verilerle örtüşmediği için yazıyı düzenlemeyi reddetmiş ve sonunda işinden olmuş” satırlarıyla iddiasını ortaya koyarken aynı zamanda bu konu hakkındaki araştırmanın sonuçlarını içeren bir metni de hesabından paylaştı. İşte ürünün işlevini gerçekleştirmediğini söyleyen o yazı:

“Ürün, radyasyonu zayıflatarak ‘elektromanyetik alanları’ tolere edebilmek için ‘elektromanyetik cep telefonu radyasyonu’ olarak adlandırılan boşlukları ‘pürüzsüz ilerlemeler’ şeklinde düzenleyen bir ürün olarak pazarlanmaktadır. Ancak ne yazık ki MESA teknik raporu, ürünün yapmak istediğini yapmadığını gösterdi. Rapor sonuçları şunu gösteriyor: “Manyetik alan toplama döngüsü anteninde indüklenen zaman alanı darbelerinin büyüklüğü, Waveex cihazı kurulurken ya da olmadığında değişmedi” ve bu sonuçla ürünün iddiaları çürütülmüş oldu. Radiex E-field ve H-field ölçümleri, ilk olarak ürün cihaza kurulmadan yapılmış ve daha sonra da deney ürün telefona monte edildikten sonra gerçekleştirilmiştir. Hiçbir senaryoda cihaz, ölçülen E veya H alanlarını, frekans veya zaman alanlarından etkilememiştir. Sonuç olarak cep telefonu kullanıcılarına koruma sağlamadı.”

KAYNARCA’YI KANDIRMIŞLAR…

Yapılan bu paylaşımın ardından Oktay Kaynarca’nın reklamını yaptığı ürünü araştırmamasından kaynaklı bir mağduriyet yaşadığı ve kandırıldığı ortaya çıkarken, aynı zamanda sağlık konusunun son derece hassas olduğunu da bir kez daha ortaya koydu.