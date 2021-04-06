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Olağan Şüpheliler setinde kaza! Oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı

Acun Ilıcalı'nın 'Exxen' adlı platformunda yayınlanacak 'Olağan Şüpheliler' adlı dizinin çekimi sırasında kaza yaşandı. Dublör olarak görev yapan Aylin Akyüz, beyin kanaması geçirdi.

Güncellenme: 11:31, 06/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Olağan Şüpheliler setinde kaza! Oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı

Sinema TV Sendikası, ‘Olağan Şüpheliler’ adlı dizinin çekimleri sırasında bir kaza yaşandığını duyurdu.

Çekimler sırasında Aylin Akyüz adlı oyuncunun dublör olarak yer aldığı sahnede, trafik kazası sahnesi çekilirken önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandığı belirtildi.

Akyüz’ün beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındığı, durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Sinema Televizyon Sendikası tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada, “Aylin Akyüz’ün durumu hâlâ ciddiyetini korumaktadır. Adli mercilere de ulaşan bu elim olayın sorumlularının bulunması ve olası ihmallerin açığa çıkarılması için süreci dikkatlice takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Yayınlanma Tarihi:11:22,