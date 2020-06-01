Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu konusu ne, oyuncuları kim?
Sakin bir Ege kasabasındaki hayatı anlatan Olanlar Oldu, bu akşam televizyon izleyicileriyle buluşacak. Ata Demirer'in başrolünde olduğu Olanlar Oldu filmi ile ilgili tüm detayları sizler için derledik…
OLANLAR OLDU KONUSU
Bir Ege kasabasında geçen hikayede, oğlunun mürvetini görmek isteyen Döndü, gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap'ı (Seda Güven) düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı'nın (Tuvana Türkay) olaylara dahil olmasıyla olanlar oluyor.
OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?
Olanlar Oldu filminin çekimleri Ege Bölgesi’nde yer alan Seferihisar‘ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.
OLANLAR OLDU OYUNCULARI
Ata Demirer – Zafer / Döndü
Tuvana TürkaY – Asli
Ülkü Duru – Fahriye
Salih Kalyon – Ibrahim kaptan