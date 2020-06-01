Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu konusu ne, oyuncuları kim?

Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu konusu ne, oyuncuları kim?

Ata Demirer’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı Olanlar Oldu filmi bu akşam Türk televizyonlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı 2017 yapımı Olan Oldu filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncuları haberimizin detaylarında…

Sakin bir Ege kasabasındaki hayatı anlatan Olanlar Oldu, bu akşam televizyon izleyicileriyle buluşacak. Ata Demirer'in başrolünde olduğu Olanlar Oldu filmi ile ilgili tüm detayları sizler için derledik…

OLANLAR OLDU KONUSU

Bir Ege kasabasında geçen hikayede, oğlunun mürvetini görmek isteyen Döndü, gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap'ı (Seda Güven) düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı'nın (Tuvana Türkay) olaylara dahil olmasıyla olanlar oluyor.

OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filminin çekimleri Ege Bölgesi’nde yer alan Seferihisar‘ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

OLANLAR OLDU OYUNCULARI

Ata Demirer – Zafer / Döndü

Tuvana TürkaY – Asli

Ülkü Duru – Fahriye

Salih Kalyon – Ibrahim kaptan