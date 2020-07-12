Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu oyuncu kadrosu ve konusu…

Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu oyuncu kadrosu ve konusu…

Olanlar Oldu filminin nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Ata Demirer’in başrolünü üstlendiği komedi türündeki Olanlar Oldu filmi Ege Bölgesi’nde çekildi. Peki Olanlar Oldu oyuncuları kimler, konusu ne?

Olanlar Oldu filmi 2017 yılında vizyona girdi. Vizyonda olduğu dönemde çok konuşulan film bu akşam televizyonda. Peki Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? İşte Olanlar Oldu oyuncu kadrosu ve konusu…

OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filminin çekimleri Ege Bölgesi'nde yer alan Seferihisar‘ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

KONUSU NE?

Bir Ege kasabasında geçen hikayede, oğlunun mürvetini görmek isteyen Döndü, gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap’ı (Seda Güven) düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı’nın (Tuvana Türkay) olaylara dahil olmasıyla olanlar oluyor.

OYUNCU KADROSU

Ata Demirer Olanlar Oldu'da hem bir tekne kaptanı hem de 60’lı yaşlarda Döndü karakterini canlandırıyor. Ata Demirer'e kadroda Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Seda Güven ve Salih Kalyon eşlik ediyor.