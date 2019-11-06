Olgun Şimşek çocuklarıyla ilgileniyor

Son olarak geçen sene kadrosunda bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan ve başka bir proje ile anlaşmayan Olgun Şimşek, bunun nedenini Etiler’de kendisini görüntüleyen muhabirlere açıkladı.

“ÇOCUKLARA BAKIYORUM”

Tek başına sokakta yürüyen Olgun Şimşek, sokakta konuşmayacağını belirtse de şöyle konuştu: “Şimdilik herhangi bir iş yapmıyorum. Çocuklara bakıyorum”. Şimşek çocuklarını almaya gittiğini söyledikten sonra gözden kayboldu. 2011 Kasım’ında Ankaralı Zeynep Kocabeyoğlu ile nikah masasına oturan Şimşek’in bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.