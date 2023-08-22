Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi
Bodrum'da ters yönde giden oyuncu Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bodrum-Turgutreis istikameti Gürece kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Mehmet İlker Teker yönetimindeki otomobil, ters yönde giden Olgun Şimşek idaresindeki ciple kafa kafaya çarpıştı.
Hafif yaralanan oyuncu Olgun Şimşek ile Mehmet İlker Teker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumları iyi olan yaralılara ayakta müdahale edildi.
(DHA)