Olmaz Böyle Şey konusu ne? Olmaz Böyle Şey filmi oyuncuları…

Olmaz Böyle Şey konusu ne? Olmaz Böyle Şey filmi oyuncuları…

Olmaz Böyle Şey televizyonda izleyicilerle buluşuyor. Bünyemin, köyden kaçmak zorunda kalmasının ardından İstanbul'a gelir. Burada annesiyle birlikte kardeşlerinin yanına yerleşen Bünyam'i birbirinden komik olaylar bekliyor. İşte Olmaz Böyle Şey konusu ve oyuncuları...

Olmaz Böyle Şey bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerinde Emel Göksu ve Musab Ekici’nin yer aldığı film izleyicileye eğlenceli vakitler yaşatacak. Peki, Olmaz Böyle Şey oyuncuları kimler, konusu ne?

OLMAZ BÖYLE ŞEY KONUSU

Bünyemin köyün genç kızlarından Menekşe’yi samanlıkta sıkıştırır. Gençler daha cilveleşme aşamasında iken Menekşe’nin küçük kardeşi İbo manzaraya şahit olur ve büyün köyü ayağa kaldırır. Bünyemin kaçmayı tercih eder. Kızın abileri Süleyman ve Saffet’in acıması yoktur. Annesi Solmaz ve Bünyemin köyden kaçmayı tercih eder ve İstanbul’a yerleşirler. Solmaz’ın iki kızı Negis ve Perihan ile diğer oğlu Mete zamanında İstanbul’a göçmüş çoluk çocuğa karışmışlardır. Hepsi kendilerine ait bir düzen kurmuşlardır. Annelerini ve yalnız prens lakaplı Bünyamin’i gördüleride şok olurlar. Bundan sonra hepsi için gırgır bir o kadarda aksiyon dolu olacaktır çünkü Bünyamin peşinde belayıda getirmiştir.

OLMAZ BÖYLE ŞEY OYUNCULARI

Olmaz Böyle Şey filmi oyuncuları arasında; Emel Göksu, Musab Ekici, Ebru Karanfilci, Somer Karvan yer alıyor.