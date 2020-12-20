Ölü bulunan senarist Alpözge’nin kardeşi konuştu

Şişli'de arkadaşının evinde ölü bulunan yazar ve senarist Alper Alpözgenin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Alper Alpözge'nin ölüm haberini alan yakınları Adli Tıp Kurumuna geldi. Kardeşi Cenker Alpözgen, ölümünden duyduğu üzüntüyü anlatırken, "Sağlığı yerinde ve mutluydu. Hiçbir sıkıntısı da yoktu dedi.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokakta meydana geldi. İddialara göre, senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, gece saatlerinde arkadaşını ziyarete gitmiş, bir süre sonra, ‘Kendimi iyi hissetmiyorum’ diyerek uyumak için misafir odasına geçmişti. Alpözgeni odada hareketsiz şekildi yattığını gören arkadaşı panikleyerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpözge’nin hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Otopsi işlemleri için Alpözge’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.

ÖLÜM HABERİNİ ALAN YAKINLARI ADLİ TIP KURUMUNA GELDİ

Haberi alır almaz Rusya’dan gelen kardeşi Cenker Alpözgen, “Çocukken romatizma hastalığı vardı, o geçti gitti. Senaryo işleri ile uğraşıyordu. EXXEN programına bir şeyler yazıyordu. Gittiği evdeki arkadaşını tanımıyorum. Olayın pek detayını bilmiyorum. 10 gün önce ben yine İstanbulda’ydım görüştük kendisiyle, gayet iyi durumdaydı. Sağlığı yerinde ve mutluydu. Hiçbir sıkıntısı da yoktu” dedi.

ÇOK MUHTEŞEM BİR ADAMDI

Arkadaşı Fehmi Dalsaldı ise, “Biz 10 yaşından beri beraberdik. Yol arkadaşlığımız vardı. Televizyonda yaptığımız şov bizim çocukluk hayalimizdi. O çok muhteşem bir yazardı. O yazardı ben ise yazdığı karakterleri seslendirirdim. Çok merhametli, saygılı ve dürüst bir adamdı. Arkadaşının kim olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu” dedi. (DHA)