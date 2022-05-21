Ölüm tehditleri alan Kim Kardashian’dan uzaklaştırma emri

Reality şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, "ofislerini bombalamak ve ailesini öldürmekle tehdit eden" bir adamı hakkında yaptırımlarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“The Kardashians” isimli reality TV programıyla ekranlara gelen Kim Kardashian, “ailesini öldürmekle tehdit eden” bir adam hakkında uzaklaştırma emri çıkardı.

41 yaşındaki ABD’li magazin figürünün avukatı, güvenliğin söz konusu kişiden 30’u yalnızca son bir ay içinde olmak üzere 80 mektup yakalamayı başardığını söyledi.

İngiltere merkezli Daily Mail’in haberine göre, Kardashian, tehditkar adamın kendisine, aile üyelerine veya evine yaklaşmasını önlemek için dava açtı.

Adamın çocuklarını tehdit ettiğini söyleyen realite şov yıldızı, yaptırımların ardından adamın kendisiyle tekrar iletişim kurmasının yasaklanmasını umduğu bildirildi.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Görünüşe göre mektuplar ayrıca bir dizi cinsel ifade içeriyor ve içindekilerin bir kısmı da Kardashian’ın “yakın ilişkiler” kurduğu kişilere yönelik.

Kardashian, geçen yıl üçüncü kocası ve dört çocuğunun babası Kanye West’ten ayrıldı ve şu anda Saturday Night Live yıldızı Pete Davidson’la birlikte.

Daha öncesinde de bu tip durumlarla uğraşan Kardashian, evine gelip kendisinden akşam yemeği randevusu almak isteyen, ertesi gün hapı ve elmas yüzük gönderen başka “hayranlarına” da yasaklama emri çıkartmıştı.

İlginizi Çekebilir İkonik elbisenin tasarımcısı Kim Kardashian'a ateş püskürdü

İlginizi Çekebilir 'Kim Kardashian'la seks kasedini sözleşme yaparak yayınladık'