Ölüm Yarışı 2 konusu ve oyuncuları: Ölüm Yarışı 2’de kimler oynuyor?

İlk filmiyle dikkat çeken Ölüm Yarışı serisinin ikinci filmi olan Ölüm Yarışı 2'de kimler oynuyor ve konusu ne? İşte merak edilen film Ölüm Yarışı 2 konusu ve oyuncuları...

Ölüm Yarışı 2 filmi aksiyon dolu sahnelerle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Ölüm Yarışı 2’de kimler oynuyor ve konusu ne? İşte Ölüm Yarışı 2 filmi hakkında merak edilenler…

ÖLÜM YARIŞI 2 KONUSU VE OYUNCULARI

Luke isimli bir adam, Sean Bean’in canlandırdığı Marcus isimli zengin biri için iş yapmaktadır. Bir gün Marcus Luke’den banka soymasını ister. Luke bu soygun sırasında yanlışlıkla banka görevlisini öldürür ve hapise atılır. Sonrasında zaten Ölüm Yarışı 1 filminde gördüğünüz sistemin aynısı işlemektedir. Bakalım kahramanımız bu acımasız ölümcül savaşın ortasından kurtulabilecek mi? Yoksa bu sistem onu ve özgürlük hayallerini sona mı erdirecek? İşte gerçek efsane Frankenstein’in kendisi…

ÖLÜM YARIŞI 2 OYUNCULARI

Luke Goss – Carl “Luke” Lucas / Frankenstein

Robin Shou – 14K

Deobia Oparei – Big Bill

Henie Bosman – Xander Grady

Sean Higgs – Hill Billy

Chase Armitage – Apache

Michael Solomon – The Sheik

Trayan Milenov-Troy – Scarface

Tanit Phoenix – Katrina Banks

Lauren Cohan – September Jones

Fred Koehler – Lists

Ving Rhames – R.H. Weyland

Danny Trejo – Goldberg

Sean Bean – Markus Kane

Patrick Lyster – Medford Parks

Joe Vaz – Rocco