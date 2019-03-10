Ölüm Yarışı 2 konusu ve oyuncuları: Ölüm Yarışı 2’de kimler oynuyor?

Ölüm Yarışı 2 filmi aksiyon dolu sahnelerle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Ölüm Yarışı 2’de kimler oynuyor ve konusu ne? İşte Ölüm Yarışı 2 filmi hakkında merak edilenler…
ÖLÜM YARIŞI 2 KONUSU VE OYUNCULARI
Luke isimli bir adam, Sean Bean’in canlandırdığı Marcus isimli zengin biri için iş yapmaktadır. Bir gün Marcus Luke’den banka soymasını ister. Luke bu soygun sırasında yanlışlıkla banka görevlisini öldürür ve hapise atılır. Sonrasında zaten Ölüm Yarışı 1 filminde gördüğünüz sistemin aynısı işlemektedir. Bakalım kahramanımız bu acımasız ölümcül savaşın ortasından kurtulabilecek mi? Yoksa bu sistem onu ve özgürlük hayallerini sona mı erdirecek? İşte gerçek efsane Frankenstein’in kendisi…
ÖLÜM YARIŞI 2 OYUNCULARI
Luke Goss – Carl “Luke” Lucas / Frankenstein
Robin Shou – 14K
Deobia Oparei – Big Bill
Henie Bosman – Xander Grady
Sean Higgs – Hill Billy
Chase Armitage – Apache
Michael Solomon – The Sheik
Trayan Milenov-Troy – Scarface
Tanit Phoenix – Katrina Banks
Lauren Cohan – September Jones
Fred Koehler – Lists
Ving Rhames – R.H. Weyland
Danny Trejo – Goldberg
Sean Bean – Markus Kane
Patrick Lyster – Medford Parks
Joe Vaz – Rocco