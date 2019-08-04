Ölüm Yarışı filminin konusu nedir? İşte Ölüm Yarışı filminin oyuncu kadrosu…

Aksiyon filmi denince akla gelen isimlerden biri ünlü aktör Jason Statham... İngiliz aktör bu kez hayranlarının karşısına Ölüm Yarışı filmiyle çıkıyor. Film, 1975 yapımı Death Race 2000'in yeniden çekilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. İşte Ölüm Yarışı filminin oyuncu kadrosu ve konusu...

Yönetmenliğini ve senaryosunu Paul W. S. Anderson’ın üstlendiği film 2008 yılında ABD’de çekilmiştir. Daha sonra filmin devamı Ölüm Yarışı 2 çekilmiştir.

ÖLÜM YARIŞI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Jason Statham

Joan Allen

Ian McShane

Tyrese Gibson

Natalie Martinez

ÖLÜM YARIŞI FİLMİNİN KONUSU

2012 yılında geçen filmde, çöken ABD ekonomisi ve tavana vuran işsizlik sonucunda suç oranları patlar.Sonuç olarak hapishane sistemi çökme noktasına gelir ve özel şirketler hapishaneleri ticari amaçlar için kullanmaya başlar. Bu cezaevlerinden biri olan Terminal Island’da internet üzerinden yayınlanan kafes dövüşleri düzenlenmeye başlanır. Ölümüne yapılan yarışların seyirci sayısı da gittikçe artmaktadır. Ancak kafes dövüşlerinin artık seyirciyi tatmin etmemesi üzerine Ölüm Yarışı denen kuralları olmayan otomobil yarışları ortaya çıktı.

Terminal Island’da yapılan yarışlardan birinde Frankenstein lakablı yarışçı, yarışın sonunda kazanacağı halde yardımcı pilotunun olmaması üzerine Joe’nun gönderdiği füzeyle ölür.Hapishane yönetimi ilgi çeken bu yarışçının ölümünden sonra yarışlara olan talebin düşüceğinden korkarak yeni birini arar.Eski bir otomobil yarışmacısı olan Jensen Ames’in yeni Frankenstein için en iyi aday olabileceğini gören hapishane yönetimi, mahkûmlardan birine Jensen’in karısını öldürterek suçu onun üstüne yıkarlar.Böylece Terminal Islanda düşen Jensen, cezaevinin müdiresi tarafından yarışlarda yeni Frankenstein olması için ikna edilir.