Ölümcül Darbe konusu ve oyuncuları… Ölümcül Darbe’de kimler oynuyor?

Aksiyon, gerilim ve polisiye türlerini harmanlayan Ölümcül Darbe'nin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Ölümcül Darbe'nin ilgi çeken konusu ve oyuncuları haberimizde...

Ölümcül Darbe, 2009’da vizyona giren ve ABD yapımı olan bir film. Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyiciden ilgi görmeyi sürdüren filmin konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde…

ÖLÜMCÜL DARBE KONUSU

FBI’n başarılı ve inatçı polis memuru Tom Armstrong (Sean Patrick Flanery),bıraktığı mesleğini çok tehlikeli ve acımasız bir katilin son hedefi haline geldiğinden dolayı mesleğine geri dönmek zorunda kalmıştır,şehir içinde ,kedi fare oyununa dönen bu kovalamaca esnasında Tom Armstrong kendi hayatını koruması gerektirdiği gibi aynı zamanda masum bir hayatıda kurtarmak zorundadır.Terör yuvası haline gelen şehirde potansiyeli yüksek acımasız katil ve Tom Armstrong arasındaki bu zaman karşı yarışta fazla bir zaman kalmamıştır.Aksiyon ve gerilimi bol bir yapım olan Ölümcül Darbe izleyicinin adrenalinini yükseltmeyi başaran bir film.

ÖLÜMCÜL DARBE OYUNCULARI

Joe Pantoliano

Amanda Wyss

Sean Patrick Flanery

Luce Rains

Greg Serano