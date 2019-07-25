Ölümcül Oyun konusu ne? Ölümcül Oyun oyuncuları kimler?

Estetik ameliyatı olan bir annenin eve döndükten sonra kendisini tanıyamayan çocuklarının yaşadığı şüphenin anlatıldığı Ölümcül Oyun konusu ve oyuncuları haberimizin içerisinde yer alıyor.

2014 Avusturya yapımı bir film olan Ölümcül Oyun dram ve korku türünde seyirci karşısına çıkıyor. İşte ilginç hikayesi ile dikkatleri üstüne çeken Ölümcül Oyun filmi konusu ve oyuncuları…

ÖLÜMCÜL OYUN KONUSU

Yazın en sıcak günlerinde, mısır tarlaları arasında bir taşra evinde, 9 yaşındaki ikiz kardeşler annelerinin eve geri dönmesini beklemektedirler. Anne eve gelir ama estetik operasyon geçirdiği için yüzü bandajlıdır. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Çocuklar bu kadının kendi anneleri olup olmadığından şüpheye düşerler… Karşılıklı güvenlerini yeniden kazanmak, oldukça zamanlarını alacaktır.

ÖLÜMCÜL OYUN OYUNCULARI

Filmin ortak yönetmenliğini ve senaristliğini Severin Fiala ve Veronika Franz üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Susanne Wuest, Elias Schwarz ve Lukas Schwarz'dan bulunuyor.