Ölümden dönmüştü… Enes Batur’dan kaza sonrası açıklama

Ünlü fenomen Enes Batur, Etiler'de lüks otomobiliyle ağaca çarpıp ölümden dönmesiyle ilgili sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Enes Batur, “Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz” diyen bir kullanıcıya sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

DOĞUM YILI KADAR FİDAN DİKECEK

Batur, Twitter hesabından söz konusu paylaşımı alıntılayarak, “Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için bin 998 fidan dikiyorum, belki insanlıktan nasibini alır” yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü fenomen, dün sabah 11.00’de Etiler’de kaza yaptı. Batur, Chevrolet Camaro marka spor otomobiliyle orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atıp park halindeki bir aracın üzerine düştü. Feci kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur’u, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer sakinleştirdi.