Ölümlü Dünya nerede çekildi? Ölümlü Dünya konusu ve oyuncuları…

Ölümlü Dünya, 8 kişiden oluşan bir ailenin görünenin aksine karanlık sırlarını konu alan izleyenlerde kahkaha tufanı yaratan yeni nesil komedi filmi. Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Sarp Apak ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Ölümlü Dünya nerede çekildi merak ediliyor. İşte Ölümlü Dünya konusu ve oyuncuları...

Ölümlü Dünya'da, lokanta işletmeciliğinin yanı sıra nesillerdir köklü bir teşkilatın bünyesinde çalışan Mermer ailesinin aksiyon dolu yaşamının anlatıldığı Ölümlü Dünya sinemada oldukça beğenildi. Peki, Ölümlü Dünya nerede çekildi merak ediliyor. İşte Ölümlü Dünya konusu ve oyuncuları…

ÖLÜMLÜ DÜNYA NEREDE ÇEKİLDİ

Ölümlü Dünya filminin önemli bir kısmının geçtiği lokanta sahneleri Haydarpaşa Garı'nda gerçekleştirildi.

ÖLÜMLÜ DÜNYA KONUSU

Nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanlar dışarıdan oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır. Oysa gerçek hiç de öyle değildir. Mermer ailesi nesilden nesile kiralık katildir ve dünya çapında etkin olan dev bir organizasyon için çalışmaktadır. Ancak organizasyonun kimi kurallarının ihmal edilmesiyle birlikte işler karışır ve ailenin kimliği açığa çıkar. Artık aile pılını pırtını toplayıp yola koyulmalı ve peşlerindeki dev örgütü atlatabilmelidir.

ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCULARI

Ölümlü Dünya filminin başrollerinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Güldür Güldür ekibinden Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol ve Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür gibi isimler yer alıyor.