Ölümsüz Polisler oyuncu kadrosu ve konusu: Ölümsüz Polisler filmi oyuncuları kimler?

Çizgi romandan uyarlama Ölümsüz Polisler filminin çekimleri 28 Ocak 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Peki R.I.P.D. veya Türkiye’de vizyona girdiği adıyla Ölümsüz Polisler oyuncuları kimler? Ölümsüz polisler konusu ne?
ÖLÜMSÜZ POLİSLER KONUSU
Nick Walker henüz hayatını kaybetmiş bir polistir. Bu gerçeküstü dünyada ‘Rest in Peace’ isimli bir polis teşkilatına katılan Nick, Roy Pulsipher isimli yıllar önce ölen bir ajana rastlar. İkili kendilerini öldüren kişileri bulup cezalandırabilmek ve dünyadaki kötülükleri yok etmek için işbirliği yaparlar.
ÖLÜMSÜZ POLİSLER OYUNCULARI
Jeff Bridges, Roy Pulsipher,
Ryan Reynolds, Nick Walker,
Kevin Bacon, Bobby Hayes,
Mary-Louise Parker, Mildred Proctor,
Stephanie Szostak, Julia Walker,
James Hong, Büyükbaba Jerry Chen, Nick’in silüeti olarak #1
Marisa Miller, Opal Pavlenko, Roy’un silüeti olarak
Devin Ratray, Pulaski
Robert Knepper, Stanley Nawlicki
Mike O’Malley, Elliot,
Larry Joe Campbell, Memur Murphy
Piper Mackenzie Harris, Kız Scout, Nick’in silüeti #2