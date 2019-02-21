Ölümsüz Polisler oyuncu kadrosu ve konusu: Ölümsüz Polisler filmi oyuncuları kimler?

Ölümsüz Polisler filmi bu akşam televizyon ekranında olacak. İzleyiciler Ölümsüz Polisler'in oyuncularını ve konusunu merak ediyor. İşte Ölümsüz Polisler (R.I.P.D) oyuncu kadrosu ve konusu...

Çizgi romandan uyarlama Ölümsüz Polisler filminin çekimleri 28 Ocak 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Peki R.I.P.D. veya Türkiye’de vizyona girdiği adıyla Ölümsüz Polisler oyuncuları kimler? Ölümsüz polisler konusu ne?

ÖLÜMSÜZ POLİSLER KONUSU

Nick Walker henüz hayatını kaybetmiş bir polistir. Bu gerçeküstü dünyada ‘Rest in Peace’ isimli bir polis teşkilatına katılan Nick, Roy Pulsipher isimli yıllar önce ölen bir ajana rastlar. İkili kendilerini öldüren kişileri bulup cezalandırabilmek ve dünyadaki kötülükleri yok etmek için işbirliği yaparlar.

ÖLÜMSÜZ POLİSLER OYUNCULARI

Jeff Bridges, Roy Pulsipher,

Ryan Reynolds, Nick Walker,

Kevin Bacon, Bobby Hayes,

Mary-Louise Parker, Mildred Proctor,

Stephanie Szostak, Julia Walker,

James Hong, Büyükbaba Jerry Chen, Nick’in silüeti olarak #1

Marisa Miller, Opal Pavlenko, Roy’un silüeti olarak

Devin Ratray, Pulaski

Robert Knepper, Stanley Nawlicki

Mike O’Malley, Elliot,

Larry Joe Campbell, Memur Murphy

Piper Mackenzie Harris, Kız Scout, Nick’in silüeti #2