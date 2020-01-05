Ölümüne Dance, orijinal adı ile Dance to Death bu akşam televizyon karşısında görücüye çıkıyor. 2017 yapımı Rus filmi Ölümüne Dans konusu ve oyuncu kadrosu ile sinemada yayınlandığı dönemde bir hayli ilgi çekmişti. Peki Ölümüne Dans filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Nükleer savaş sonrasına değinen Ölümüne Dans filminin yönetmenliğini Andrey Volgin üstleniyor. Deni Alasaniya, Agniya Ditkovskit gibi isimlerin başrolünde olduğu film Ölümüne Dans hakkında merak edilenler haberimizde.

ÖLÜMÜNE DANS FİLMİNİN KONUSU NE?

2070'ler Moskova… Nükleer savaş sonrası kömür ve petrol gibi enerji kaynakları tükenmiş, artık yeni teknolojiyle farklı bir enerji kaynağı kullanılmaya başlanmıştır. Bu enerji kaynağı direk insan vücudundan elde edilmektedir.

Şehirde toplumun genç bireylerinin katıldığı dans turnuvasında kaybedenlerin vücudu enerjiye dönüştürülürken, kazananlar yaşamaya devam etme hakkı kazanmaktadır. Polis baskını sırasında yakalanan Kostya, zorla bu turnuvaya katılan gençlerden biridir. Buraya gönüllü olarak katılmış Anya ile tanışır ve aşık olur. Bu iki genç hayatta kalabilmek için amansız bir mücadele verecektir.

OYUNCULARI KİMLER?

Ivan Zhvakin – Kostya

Lukerya Ilyashenko – Anya

Nikita Volkov – Artyom

Alexander Tyutin – manager

Agniya Ditkovskite – Zebra

Denis Shvedov – Gray

Vladimir Epifantsev – tournament manager