Olur Olur Bal Gibi Olur filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Olur Olur Bal Gibi Olur filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Kerem Çakıroğlu’nun yönetmenliğinde çekilen komedi türündeki filmin oyuncuları arasında Alper Kul, Şinasi Yurtsever, Onur Buldu, Yılmaz Gruda, Ayça Varlıer ve Ali Kobanbay gibi pek çok zengin isim yer alıyor.

Olur Olur Bal Gibi Olur sinemaseverleri gülmekten kırıp geçirecek. Çocukluk aşkı Azra’yı tavlamak isteyen Ali’nin eğlenceli macerası televizyon ekranlarına geliyor. İşte Olur Olur Bal Gibi Olur filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

OLUR OLUR BAL GİBİ OLUR FİLMİNİN OYUNCULARI

OLUR OLUR BAL GİBİ OLUR FİLMİNİN KONUSU

Ali'nin kendi halinde bir hayatı vardır. Bir eczanede kalfa olarak çalışan Ali, kapıdan içeri giren bir kadını gördüğü anda her şey altüst olur. Çünkü kadın, Ali'nın çocukken hayallerini süsleyen Azra'dan başkası değildir.

Külleri alevlenen aşkıyla Ali, Azra'yı tavlamak ister. Fakat bu konudaki becerileri sınırlıdır. Umutsuzluğa kapılmışken internette bir ilana rastlar: “Yaşam Koçu Zihni”, üstelik indirimden faydalanabilecek şanslı kişi seçilmiştir! Belki bir yaşam koçu hayatını yoluna sokacak ve hayatının aşkına kavuşabilecektir.

Öte yandan mesleğinde işler çok da yolunda gitmeyen Zihni'yle asistanı, yeni müşterinin gelişiyle kariyerlerini yeniden canlandırabilmek için kolları sıvar. Ali'nin hayatını değiştirebilmek için birbirinden yaratıcı teknikleri uygulamaya çalışırlarken, komik olaylar birbirini izleyecektir.