Ömrüm Nur Çamçakallı kimdir? Ömrüm Nur Çamçakallı nereli ve kaç yaşında?

Ömrüm Nur Çamçakallı, 2010 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Kırgın Çiçekler dizisi ile geçen Ömrüm Nur Çamçakallı hakkında merak edilenler haberimizde... Ömrüm Nur Çamçakallı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin çocukluğunu canlandıran Ömrüm Nur Çamçakallı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ömrüm Nur Çamçakallı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÖMRÜM NUR ÇAMÇAKALLI KİMDİR?

Ömrüm Nur Çamçakallı, 3 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlköğretim okulu öğrencisidir.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Kırgın Çiçekler isimli dizi ile gerçekleştiren Ömrüm Nur Çamçakallı, ardından No: 309, Fazilet Hanım ve Kızları, Can Kırıkları ve Canevim gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin çocukluğuna hayat veren Ömrüm Nur Çamçakallı, 1.29 metre boyunda, 27 kilo ve Boğa burcudur.

Ömrüm Nur Çamçakallı’nın rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Sefirin Kızı (Nare’nin Çocukluğu) (TV Dizisi)

2019 – Canevim (Ayşe) (TV Dizisi)

2018 – Can Kırıkları (Küçük Leyla) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Yasemin’in Kızı) (TV Dizisi)

2016 – No: 309 (Gülşah) (TV Dizisi)

2016 – Kırgın Çiçekler (TV Dizisi)